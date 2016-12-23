國民患慢性病機率高？原來是這個錯誤觀念害的

根據調查，國人十大死因中，有7項死因與肥胖有關，而造成肥胖的元兇就是不良的飲食習慣。圖片來源：健康365

預防勝於治療，是台灣醫療體系一直以來持續宣導的理念，並特別針對孩童及老年人保健，在冬季流感好發的時節便積極宣導施打流感疫苗，另外在婦女保健方面，提倡定期的抹片檢查，早期發現子宮頸癌以及及早接種子宮頸癌疫苗，還有對全民宣導的菸害防治、愛滋病防治等等。

臺灣醫療的預防保健，確實達到良好的成效，不過民眾自身的健康觀念大多不及格，尤其在飲食方面；根據調查，國人十大死因中，有7項死因與肥胖有關，而造成肥胖的元兇就是不良的飲食習慣。肥胖對健康的影響甚大，除了會造成體能衰退，還可導致糖尿病、代謝症候群、血脂異常、高血壓、高尿酸血症（痛風）、骨性關節炎、冠心病、乳癌、子宮內膜癌、大腸癌等疾病。

提醒民眾除了享有基本的疾病預防知識外，也應建立正確的身體保健與飲食觀念，在全台超過百家藥局合作的「allcare健康資訊讚」結合藥師資源與app，讓健康知更貼近民眾生活，民眾只要下載專屬APP就能在行動裝置上獲得正確的日常保健與醫藥資訊。

國健署也呼籲民眾實踐動態生活、培養自我健康體重管理能力，與提升對飲食熱量及營養的知識，改善致胖因子，增進身心及社會健康。

(中時電子報)