超商、警分局聯手 破獲12人詐騙集團
19歲鄒姓男子經由友人介紹，擔任詐騙集團車手，日前到中和某超商提款，由於不斷抽換提款卡，領錢時間逾2小時，店員察覺有異透過友人協助報警，警方當場逮捕鄒嫌，擴大偵辦一舉查獲鍾姓男子為首的12人詐騙集團，訊後依詐欺罪法辦。
警方調查，鄒嫌缺錢花用，經由朋友介紹，從去年開始擔任詐騙集團車手，持偽造的提款卡，在新北市各地提領贓款，鄒嫌日前到中和某超商提款，由於不斷抽換提款卡，領錢時間逾2小時，店員察覺有異報警，但警方抵達時，鄒嫌已逃離。
鄒嫌自認為警方來過之後，不會再度回來超商，1小時後，返回同一間超商繼續提領贓款，店員趁機利用手機通訊軟體通知朋友協助報警。
警方獲報抵達，當場逮捕正在領款的鄒嫌，查獲數萬元現金及58張偽造的大陸銀聯卡，警方進一步偵辦，一舉查獲鍾姓男子為首的12人詐騙集團，訊後依詐欺罪法辦。
據了解，鍾嫌利用社群網站及報紙刊登廣告，標榜「輕鬆做、月收入10萬元」招募車手，再約定汽車旅館交付偽造銀聯卡，指使旗下車手前往新北市、新竹市提領詐騙款項。
中和警分局偵查隊長吳永坤表示，擔任詐欺集團車手或提供帳戶，都觸犯刑法詐欺罪，呼籲全民一起反詐騙，不論民眾、超商或金融業者，若發現異常提領情形通報警方，順利逮捕詐欺車手，可獲得獎金1萬元，若遇到詐騙情況，速撥打165、110。
詐騙集團常以，「幫我拿個東西，就可賺幾千元」、「你年紀很小，被逮到刑責很輕」等話術，誘使年輕朋友擔任車手；或以「辦理貸款、增加交易明細資料」、「節稅」等騙語，誘使需要資金的民眾，將帳戶存摺或金融卡交付詐騙集團使用，造成貸款未成，反為詐欺幫助犯，個人名下金融帳戶也都列為警示帳戶。
(中時)
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