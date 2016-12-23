暖身又助眠！窺探風靡歐洲的熱紅酒益處

歐洲人製作熱紅酒時，還會添加肉桂、肉豆蔻或蘋果、柑橘等增添紅酒風味，同時也有保健的功效。圖片來源：健康365

常到歐洲旅行的民眾，一定對熱紅酒不陌生，熱紅酒在歐洲是很普遍的家常飲品，在歐洲已有七八百年的歷史，是歐洲人冬天時祛寒暖身的代表性飲品，熱紅酒的奇妙之處有哪些呢？

歐洲人製作熱紅酒時，還會添加肉桂、肉豆蔻或蘋果、柑橘等增添紅酒風味，同時也有保健的功效，肉桂有助維持心血管健康，肉豆蔻有助調整消化機能，蘋果、柑橘類水果也富含補充維他命C，具有美白功效。

熱紅酒也是預防、治療感冒的飲料，另外熱紅酒能促進血液循環，並放鬆身心有助睡眠，且紅酒所含的多酚、白藜蘆醇，具有抗老、抗氧化的作用，有助預防心血管疾病、避免動脈硬化，又具有排毒效果。

製作熱紅酒的方法很簡單，只需將紅酒用鍋子加熱，並加入肉桂、肉豆蔻、丁香等中藥材熬煮沸騰後即可，有極佳的暖身效果，今年冬天不防可以嘗試，且紅酒經過熬煮後，大多數酒精會揮發，適合對酒精過敏的民眾飲用；但還是要注意，酒類應適量飲用，且紅酒熱量高，當心喝多易發胖。

(中時電子報)