男子疑前女友與員警有曖昧 企圖引爆瓦斯遭起訴
北市內湖區薛姓男子整天疑神疑鬼，今年11月初，懷疑車子遭鄰居毀損，酒後先砸毀張男的小客車，警察到場後，他竟躲到前女友家中，又覺得女友與員警有曖昧關係，害兩人分手，將瓦斯桶搬入屋內開啟，整間屋子都是瓦斯味，隨即點燃信號彈，揚言要「同歸於盡」，還拿空氣槍對路人射擊，警消經過7小時對峙，才將他制服，士林地檢署依放火未遂、恐嚇等罪將他起訴。
薛男被捕以後，辯稱不記得事發經過，當天他喝醉酒後，一時氣憤才會砸車洩憤，但對於開瓦斯，他卻說，聞到屋內濃濃瓦斯味，刻意將煙蒂伸出窗外，避免爆炸，並非要傷人。
員警作證稱，薛開啟瓦斯後，不斷抽煙，還拿槍叫囂，揚言要引爆，瓦斯偵測器顯示濃度已達危險程度，消防人員不斷灑水，避免零星火花引爆瓦斯，最後經由破門才將他制服。
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(中時)
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