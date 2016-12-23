捕獲野生邵雨薇！網爆女神私下真面目

網友捕獲野生邵雨薇。(取自D card)

邵雨薇搞笑簽名。(取自D card)

女星邵雨薇近來表現亮眼，憑著演出電視劇《1989一念間》及電影《樓下的房客》，人氣扶搖直上，日前更被網友在街頭捕獲，並在「D card」發文爆料邵雨薇私下真面目，驚喜女神不僅外表正翻，還超級調皮！

該網友表示自己是邵雨薇多年粉絲，不僅關心偶像演出的影視作品，連最近邵雨薇代言手遊廣告《誅仙》都有關注，近來還幸運在路上捕獲野生邵雨薇，說完更附上與邵雨薇合照，爆料女神私下調皮之舉。

網友就笑稱邵雨薇疑似入戲太深，竟僅在簽名本寫下她在代言手遊廣告中的角色「碧瑤」，而忘了簽下邵雨薇3字，讓網友趕緊追上前去補簽，最後才要到了完整版簽名，直呼想不到邵雨薇也有如此調皮的一面！

(中時電子報)