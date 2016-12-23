雞精、滴雞精養氣補身 這4種人卻不適合

一般燉雞湯費時又費工，雞肉在熬煮的過程中，所含的蛋白質、維生素、脂肪、鈣質等營養素會釋出到湯中，對消化不良與腸胃不佳的人是很好的補給品。圖片來源：健康365

現代人生活忙碌飲食習慣傾向快速、方便的外食，易導致飲食不均衡有損身體健康，近年來開瓶即食的補品，滴雞精大受歡迎，強調濃縮一整鍋雞湯的精華，滴雞精營養真更勝雞湯嗎？

一般燉雞湯費時又費工，雞肉在熬煮的過程中，所含的蛋白質、維生素、脂肪、鈣質等營養素會釋出到湯中，對消化不良與腸胃不佳的人是很好的補給品，而滴雞精製成是利用高溫蒸煮雞肉並匯集滴出的湯汁，而湯汁成分是分子較小的氨基酸、核甘酸、胜肽等成分，只需少量便能攝取完整營養。

雞精或滴雞精對於無法正常飲食、手術後患者、孕婦、坐月子的婦女是很好的營養補給品，只要經過醫護人員諮詢後，建議可適量補充；但雞精除了富含蛋白質外，鉀離子、鈉離子也偏高，容易造成慢性腎臟病患者、高血壓、痛風及糖尿病患者身體負擔。

雞精、滴雞精、雞湯營養成分都相同，只是製作方式不同，營養師說明滴雞精的蛋白質分子雖然比雞湯小，對人體吸收率而言是差不多的，只是飲用雞湯不能只喝湯，要連同雞肉一起吃，才能攝取到足夠蛋白質，營養更完整，建議一般成人不應用雞精或滴雞精取代正餐，同時應調整日常生活飲食不可長期仰賴營養補給品。

(中時電子報)