燈會展期前治安 虎尾警封鎮淨化

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迎接明年2月台灣燈會，虎尾警方23日表示，為維護展期前治安，封鎮臨檢、路檢、掃蕩黑槍及毒品，查獲通緝犯、毒品和機車竊盜案，依法移送。（警方提供）中央社記者葉子綱傳真 105年12月23日

迎接明年2月台灣燈會，虎尾警方今天表示，為維護展期前治安，封鎮臨檢、路檢、掃蕩黑槍及毒品，查獲通緝犯、毒品和機車竊盜案，依法移送。

雲林縣警察局虎尾分局指出，22日晚間10時至今天凌晨1時，結合縣警局刑警大隊、交通隊、保安隊、少年隊、婦幼隊、虎尾分局民防、義警等，出動上百名警力，實施全面掃蕩。

警方封鎖虎尾聯外道路並對特種營業場所等，實施臨檢、路檢及巡邏等勤務，強化社會安全網，徹底淨化虎區治安。

虎尾優勢警力對夜店、酒店、PUB等特種營業場所共48處，全面擴大臨檢，並在聯外道路及橋梁等設置5處路檢點。

警方表示，淨化治安行動查獲通緝犯2人、毒品案9件、機車竊盜案1件，依法移送，未來將持續掃蕩不法，維護台灣燈會展期前治安。

雲林縣承辦明年台灣燈會，2大燈區及展期分別是虎尾燈區2月11日至19日（8日至10日試營運）、北港燈區2月7日至19日。1051223

(中央社)