社會住宅北熱南冷 內政部設計多元機制

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立法院今天三讀通過住宅法修正案，內政部長葉俊榮表示，近9成民眾支持社會住宅政策，不過的確有北熱南冷現象，未來會有多元機制如改良式的租金補貼，滿足各縣市居住正義。

立法院院會今天三讀修正通過住宅法部分條文，社會住宅供經濟或社會弱勢比例，由1成提高到3成；如果房東出租房屋給弱勢族群，每屋每月免繳綜合所得稅額度最高新台幣1萬元。

葉俊榮隨後在內政部舉行記者會，感性抒發自己「感激、興奮又擔憂」的心情，他感謝朝野立委跨黨派的成全，以及跨部會文官系統善盡溝通協調。

他說，立法過程中不是沒有危機，對於是不是要明白寫30%弱勢保障，是不是要把所有弱勢都寫進入，大家有不同意見，但他認為核心是弱勢保障，失去弱勢保障，就變成只有單純蓋房子，因此必須要堅持。

葉俊榮說，內政部日前做過民意調查，調查民眾對社會住宅是否會有「鄰避現象」，民調顯示，89%民眾支持政府蓋社會住宅供經濟和社會弱勢居住，84%民眾可以接受家中附近有社會住宅，10%不接受，主要是擔心治安。

葉俊榮也指出，立法過程中，非六都的立委一直提醒，社會住宅會不會變成只是都會或北部縣市專利？偏遠縣市會不會做不到？

他說，社會住宅現在的確有北熱南冷現象，也許有些地方社經狀況現在推社會住宅比較難，因此未來會維持多元機制，還是要有些想法滿足這些縣市的居住正義。

葉俊榮說，例如維持改良式的租金補貼，或有些縣市貸款比新建更強，有些地方新建更強，內政部會有一個處理機制調配。

內政部次長花敬群進一步解釋，包租貸款政策涵蓋租金補貼，過去是齊頭式給補貼，讓民眾自己找房子租，未來會針對民眾負擔能力高低，設計出不同租金補貼額度，因為有些人真的很窮，只能租違建，但違建不能申請補貼，未來給這些人比較多的租金補貼，他們就可以住在合法房屋裡。

花敬群說，有些縣市例如非都市人口集中地區，因為財源能力問題或需求規模沒那麼大，無法蓋太多社會住宅，這些地方可以採取包租貸款方式，承租民間空屋，有些地方需求很強，例如台北市或新北市，需求量很大就可以直接蓋社會住宅。1051223

(中央社)