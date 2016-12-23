警政署訂定規範 防止警方攝錄影音外流

我要評比

警政署今天指出，為了避免員警擅自將執勤時使用微型攝影機、行車記錄器的資料上傳網路，今天正式訂定規範，以確實維護員警執勤安全，並保障民眾權益。

警政署表示，為了避免員警擅自將執勤時使用微型攝影機、行車記錄器的資料上傳網路或不當利用，今天正式頒布「警察機關執勤使用微型攝影機及影音資料保存管理要點」及「警察機關警用車輛使用行車紀錄器及影音資料保存管理要點」。

警政署指出，影音資料的建檔、保存、申請調閱、複製及運用程序，已分別訂定規範，如有違反情形將視個案情節究責。

另外，影音資料提供新聞媒體輿情說明，或辦理犯罪預防宣導，應經分局長或其他長官核准才能使用，並依「偵查不公開」等要點辦理，藉此維護員警執勤安全、保障民眾權益。1051223

(中央社)