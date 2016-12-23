立院將審婚姻平權 藍營鼓勵藍委勿出席
國民黨團總召廖國棟今天針對立法院司法及法制委員會將在26日審查婚姻平權修法草案表示，當天會議鼓勵國民黨立委不要出席，「這是民進黨起的火，如何滅火是民進黨的事」。
立法院司法及法制委員會26日將審查婚姻平權相關修法草案，國民黨立法院黨團今天召開黨團大會討論。廖國棟受訪時表示，當天的會議，國民黨團原則上不參加，鼓勵國民黨立委不要去委員會。
他說，「要讓大家知道，這是民進黨起的火，如何滅火是民進黨的事」。
廖國棟指出，國民黨立委大多站在「護家」這一塊，但國民黨立委許毓仁堅持他有提案，所以他必須要在委員會的現場，黨團這邊也不能拒絕他，所以他會在現場處理自己的提案，而黨團則會鼓勵其他國民黨立委不要去委員會。
廖國棟表示，26日當天正反兩方將各據一邊，他很不願看到這樣的狀況，一直這樣下去，社會將越來越對立。國民黨團不認為這件事必須要處理，最好是出了委員會就冰凍起來，他會再跟民進黨立法院黨團總召柯建銘談。
他透露，柯建銘也非常的煩惱，不知道該怎麼辦。
對此，許毓仁表示，自己有提案，一定會從頭待到尾。況且鼓勵不出席只是其他立委提出的建議，不是黨團的決議，所以怎麼可能會沒人出席？且如果都不出席，等於也是給對方去做文章。
許毓仁說，他在黨團大會上發言指出，這件事從頭到尾黨團的立場就是開放，他是提案人，會要求逐條審查，堅持到底，這本來就是價值光譜的兩端，對於個人意見的表達也都尊重，但他強調，黨團不應該有官方的立場。1051223
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。