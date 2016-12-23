印尼Om Telolet om全球夯 川普IG被洗版
印尼一句流行語「Om Telolet om」（叔叔，按喇叭吧！）近日席捲全球社群網站，就連美國總統當選人川普的Instagram也被洗版了。
許多人最近滑Instagram時，不斷看到「Om Telolet Om」一詞，一時之間摸不著頭緒，這個不像英文單字的詞語反覆出現在名人Instagram貼文的回應留言中，就連美國總統當選人川普和民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓的Instagram也被洗版。
「Om Telolet Om」究竟是什麼意思呢？這個詞語源自印尼西爪哇島一個有趣的小故事。「Om」是指叔叔，也是當地小朋友對巴士司機的稱呼，而「Telolet」是印尼巴士喇叭發出的聲音，這個詞語的意思就是「叔叔，按（巴士）喇叭吧！」
對印尼一些偏鄉窮困民眾而言，長途大巴士是一種奢華的象徵，加上大巴士喇叭發出的聲音饒富趣味，當地小孩看到大巴士駛近時，都會大聲叫喊「Om TeloletOm」，這就像是一種小孩與大人間的玩樂互動，小孩們聽到司機如他們所願、按下喇叭時會非常開心。
對當地小朋友而言，這種帶著「小確幸」感覺的用詞就這樣被大量用在網路上，甚至被網友用在國外一些知名的社群媒體上。
「雅加達郵報」（Jakarta Post）指出，美國知名音樂製作人法蘭西斯（Dillon Francis）打算用「Om Telolet Om」的現象製作音樂。新銳紐約電子雙人組「老菸槍雙人組」（The Chainsmokers）、韓國流行歌手BamBam等人，都在社群媒體上發問「Om Telolet Om」究竟是什麼意思？
報導指出，川普發現自己Instagram的PO文引來一堆「Om Telolet Om」的留言回應，想必也是一頭霧水。
根據美國「告示牌」（Billboard），截至21日下午，「『Om Telolet Om』已成為社群網站推特（Twitter）上全球最流行的話題，它有可能成為下一個節日金曲嗎？」1051223
(中央社)
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