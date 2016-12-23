新北緝毒專案 首日查獲2173.13公克

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警犬隊出動，一起查緝毒品。（葉書宏翻攝）

警犬隊出動，一起查緝毒品。（葉書宏翻攝）

新北市警察局22日實施「查緝毒品專案行動」。

新北市警察局22日實施「查緝毒品專案行動」。

鑒於台北市某五星級飯店近期發生疑似吸毒派對死亡案，新北市警察局22日實施「查緝毒品專案行動」，共查獲毒品犯罪114案118人，查扣毒品重量2173.13公克。警察局長胡木源呼籲，旅宿業者為維持純淨住宿品質，應主動發覺旅客之不法活動，並通報當地警察機關處理。

新北市警察局配合警政署專案勤務規劃實施「查緝毒品專案行動」，針對轄內可能舉辦吸毒派對處所，規劃臨檢勤務加強查緝，同時針對偏鄉地區毒品犯罪問題深入分析、追查。

長胡木源對掃蕩轄內毒品犯罪工作非常重視，要求刑大及各分局對於轄內高檔酒店、飯店等場所務必展現警力，落實臨檢取締勤務，避免五星級或高檔觀光飯店成為毒品開趴的溫床。

胡木源指示，新店警分局就轄內偏鄉烏來區深入瞭解毒品犯罪情況，並規劃於重要聯外道路實施路檢，由警犬隊緝毒犬支援盤查可疑人、車，另可能涉毒場所加強布線查緝，避免毒品犯罪流入單純的偏鄉地區，保障當地民眾健康及財產安全。

為集中警力查緝重點處所，新北市刑事警察大隊特別分析轄內曾接獲民眾報案檢舉或曾遭查獲毒品案件之飯店、汽車旅館、KTV、酒店等場所，選定69處重點臨檢場所，由轄區分局規劃臨檢勤務全面執行。

為提升緝毒成效，警犬隊及保安警察大隊霹靂小組於各重要路檢及臨檢現場亦支援相關勤務，加強搜查毒品犯罪力道，以遏止吸毒派對不法活動，同時嚇阻業者不可縱容不法分子聚集吸食毒品。

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(中時)