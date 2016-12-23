新北緝毒專案 首日查獲2173.13公克
鑒於台北市某五星級飯店近期發生疑似吸毒派對死亡案，新北市警察局22日實施「查緝毒品專案行動」，共查獲毒品犯罪114案118人，查扣毒品重量2173.13公克。警察局長胡木源呼籲，旅宿業者為維持純淨住宿品質，應主動發覺旅客之不法活動，並通報當地警察機關處理。
新北市警察局配合警政署專案勤務規劃實施「查緝毒品專案行動」，針對轄內可能舉辦吸毒派對處所，規劃臨檢勤務加強查緝，同時針對偏鄉地區毒品犯罪問題深入分析、追查。
長胡木源對掃蕩轄內毒品犯罪工作非常重視，要求刑大及各分局對於轄內高檔酒店、飯店等場所務必展現警力，落實臨檢取締勤務，避免五星級或高檔觀光飯店成為毒品開趴的溫床。
胡木源指示，新店警分局就轄內偏鄉烏來區深入瞭解毒品犯罪情況，並規劃於重要聯外道路實施路檢，由警犬隊緝毒犬支援盤查可疑人、車，另可能涉毒場所加強布線查緝，避免毒品犯罪流入單純的偏鄉地區，保障當地民眾健康及財產安全。
為集中警力查緝重點處所，新北市刑事警察大隊特別分析轄內曾接獲民眾報案檢舉或曾遭查獲毒品案件之飯店、汽車旅館、KTV、酒店等場所，選定69處重點臨檢場所，由轄區分局規劃臨檢勤務全面執行。
為提升緝毒成效，警犬隊及保安警察大隊霹靂小組於各重要路檢及臨檢現場亦支援相關勤務，加強搜查毒品犯罪力道，以遏止吸毒派對不法活動，同時嚇阻業者不可縱容不法分子聚集吸食毒品。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。