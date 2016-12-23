時程風波 吳敦義：依規矩辦就無批評
中國國民黨通過主席選舉時程，引發黨內質疑。前副總統吳敦義今天表示，一切依法定規矩辦理，就不會有各種批評、反對的聲音，「這對黨的團結與形象，需要大大做一個檢討」。
中華兩岸民族藝術文化交流協會中午舉辦新台灣之子歲末迎新聯誼活動，國民黨主席洪秀柱、副主席郝龍斌、前副總統吳敦義先後抵達，受到現場新住民熱烈歡迎。
吳敦義會前受訪談到國民黨中常會通過主席選舉時程引發的風波時表示，他沒有在會場，不過，從他近10幾年來擔任國民黨秘書長、行政院長、副總統，應該算了解國民黨中常會的議事規矩。
吳敦義說，一定要依法定規矩來辦，只要依法定規矩舉辦，無論對或不對，好或不好，只要大家依規定來做，就不會有各種批評、反對的聲音，「這對黨的團結與形象，需要大大做一個檢討」。
吳敦義表示，黨有黨的規矩，多少人數到齊，或到什麼樣的比例才能開會，會議才算有效，這是規矩，如果沒有規矩，就不能成方圓，凡事應該依規定辦理，多溝通、多協調。
媒體追問國民黨主席洪秀柱是否有按規矩辦理？吳敦義說，他不在現場，一切依規定來辦。
國民黨中央常務委員會21日討論黨主席等4項黨內公職選舉時程，會議出席人數計算方式引發爭議，最後在只有5名中常委在場情況下，無異議通過國民黨主席選舉提前於民國106年5月20日舉行。1051223
(中央社)
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