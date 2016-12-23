因應脫歐 愛爾蘭小鎮祭耶誕禮券搶客
在英國公投決定脫離歐洲聯盟後，民眾感受到的震撼恐怕不及愛爾蘭小鎮丹達克（Dundalk）店家強烈，零售業者在耶誕前夕祭出可作為替代貨幣的禮券搶客。
根據法新社，丹達克是人口有3萬7000人的寧靜城鎮，位於與北愛爾蘭接壤的愛爾蘭邊界。
在英鎊劇烈貶值後，居民紛紛跨越邊界前往北愛爾蘭購物，這樣的情況在耶誕節前夕尤其明顯。
政治人物還在試圖理解英國脫歐後的景象，但丹達克零售業者先下手為強，祭出可作為替代貨幣的禮券搶生意，促進在地消費。
丹達克商會（Dundalk Chamber of Commerce）會長蓋納（Michael Gaynor）告訴法新社：「企業可向員工發送禮券，作為高達500歐元（約新台幣1萬6798元）的免稅耶誕禮金，讓員工、雇主與地方業者都受惠。」
目前英鎊兌歐元匯率，比英國6月23日脫歐公投前貶值10%。
禮券可自網路或丹達克商會辦公室購得，民眾可買來當成耶誕禮，雇主可當成獎金犒賞員工。
色彩繽紛的「在地消費禮券」（Shop Local Vouchers）有5、10、20與50歐元面額，可用於200多家丹達克商店，包括珠寶店、電子產品商店與咖啡館。
今年目前已售出價值超過30萬歐元的禮券，丹達克商會預期到了1月初耶誕假期尾聲，將售出超過50萬歐元禮券，為承受龐大壓力的地方經濟帶來財源。（譯者：中央社張曉雯）1051223
(中央社)
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