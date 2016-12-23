一周2次!朴槿惠被爆 注射胎盤素超頻繁

青瓦台醫護官爆，平日會為朴槿惠施打美容針，次數從一周1、2次至一個月1、2次不等。(圖/美聯社)

深陷閨密干政風波的南韓總統朴槿惠，日前遭國會彈劾，南韓憲法法院昨（22）日首次開庭審理該案，法官特別向辯方要求，具體交代世越號沈船當日關鍵7小時，朴槿惠的確切行蹤。據傳朴槿惠當時在接受美容針注射，青瓦台醫護官否認當日為其施打，但坦言在其他天，確實有替朴槿惠及青瓦台職員注射，一周次數最多達2次。

根據《中央日報》報導，青瓦台醫護官趙與玉出席國會聽證會時，否認在沈船當日替朴槿惠總統臉、脖子打針，不過她承認曾為朴槿惠及其他青瓦台職員注射胎盤素，她說：「只要有處方，便由我親自注射」，並透露注射頻率不定，有時一周達2次，有時一個月注射1、2次。

不過，趙與玉的說法仍待確認，因她在聽證會的言論被指前後不一。報導指出，趙與玉日前接受美媒採訪時說，沈船當日她身在青瓦台醫務樓，但在聽證會卻改為醫務室，當時議員追問改口原因，趙與玉僅稱「我記錯了」。

沈船當日的黃金7小時，朴槿惠是否在施打胎盤素及美白藥品，以致沒有立即現身指揮？目前仍是一個謎。事實上，關於朴槿惠與職員有接受美容注射的「習慣」，青瓦台醫務室室長李善宇先前就曾證實，不過，他也強調注射美白產品並非是為美容，而是基於健康理由。

(中時電子報)