中投欣裕台停止執行案 國民黨敗訴

國民黨不服中投、欣裕台公司被認定是附隨組織聲請停止執行案，台北高等行政法院審理後，今 (23）日下午裁定駁回聲請。理由是認為黨產會本件處分，只就國民黨是否實質控制兩公司人事、財務或業務經營的支配方式及法律關係為認定，因已有本案訴訟，如認定處分違法遭撤銷確定，原處分確認效力就消滅，沒有不能回復的情形，不符停止執行要件。

本案是由國民黨和中投、欣裕台公司，分別提出聲件，北高行審理這3件停止執行案後，承審合議庭認為，處分只是黨產會認定中投、欣裕台兩公司，為國民黨的附隨組織，並未進一步就中投、欣裕台公司所有的現有財產來源及屬性加以區別確認。中投、欣裕台所有的現有財產，是否被認定為不當取得的財產，是由黨產會另行認定，並不是本案原處分當產生的法律效果。

國民黨等聲請人，主張要避免的諸多損害，都不是原處分效力所致，原處分的執行，難說將發生難於回復的損害，更難謂有避免難於回復損害的急迫必要性。本件停止執行的聲請，與行政訴訟法所規定的要件不符，不應准許，應該駁回。

(中時)