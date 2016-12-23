大慶商工拓展國際教育 下學期起招收東南亞僑生

大慶商工師生前往日本關東地區宇都宮清陵高校進行技職教育觀摩交流，日方學生以書法、劍道與台灣學生互動交流。（謝瓊雲翻攝）

大慶商工積極推動國際教育，近日由餐飲、汽修科、資訊科和多媒體設計科等34名師生前往日本關東進行為期6日文化交流，並至宇都宮清陵高校觀摩參訪，配合政府新南向政策，積極前往東南亞招生，下學期就將有越南、馬來西亞等國僑生入學報到。

校務發展室主任蕭琇文說，與清陵高校的技職教育觀摩交流，日方學生準備古箏及管樂四重奏的表演，大慶商工則回以準備多時的中、日混合歌曲表演回禮。清陵高校校長白相寬和大慶商工國際教育旅行團團長唐建雄並相互致贈紀念品。

日前甫榮獲金手獎的汽修科學生林清琰興奮地說，去日本看到很多以前沒看過的日本國產車，發現日本汽車小小的、外型幾乎都是四四方方的，如同日本人中規中矩拘謹的個性；資訊科林哲宏說，不論是大賣場、飯店甚至溫泉區，都可見「機器人」身影，協助客人自助結帳或提供服務，見識到日本的機器人產業比台灣大幅進步許多，將高科技產業融入生活，為人們帶來更大便利。

校長蔡中瑞說：今年是大慶商工國際化元年，為讓學生有更多元開闊的國際視野，校務發展室主辦推動各項方案和國際連結；這學期從一年級開始試辦英文課跑班，集中訓練英文程度優異的學生，並成立越南語社，鼓勵越南新住民子女身分的學生加入學習媽媽的母語。

蔡中瑞說，與中州科大、遠東科大共同合作，向僑委會申請106學年度餐飲管理科僑生建教合作專班，已獲核定通過，新學年將以馬來西亞及越南的僑生為主要生源，日前亦配合僑委會海外招生活動前往緬甸招生，農曆年後就有東南亞僑生報到。

(中時)