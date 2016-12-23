共軍：南沙值勤 24小時子彈上膛
中共黨媒今天刊出共軍北部戰區副參謀長安衛平文章指出，南沙部隊是「全時三級戰備」，值班人員24小時子彈上膛，高射機槍、手榴彈都擺上戰位。
環球網刊出文章「解放軍少將安衛平：南沙官兵為何既當『防長』又當『外長』？」
文章說，面對全時空的現實威脅，南沙巡防區部隊全時三級戰備，定點守礁與艦船巡礁無縫對接，值班人員24小時子彈上膛，高射機槍、手榴彈都擺上戰位，指揮員的2支槍、4個壓滿子彈的彈夾就在床頭，一伸手就可以拿到，「保證一有情況能隨時開火還擊」。
文章指出，如今南沙雖然炮火硝煙、槍林彈雨少了，但「上礁就是上戰場、守礁就是守陣地」的守土衛疆信念沒有變，「養兵千日、用兵千日」的特殊使命沒有變。
文章還宣稱，「巡防區官兵不僅勇字當頭更能謀會算，既當『國防部長』也做『外交部長』，按照『處置細則』冷靜對待、果斷處理」，鑄就維護「南大門」安全的鋼鐵長城。1051223
(中央社)
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