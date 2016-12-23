大溪工安意外 麟洛國中捐款帳戶公布

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桃園市立大溪高級中學工地鷹架倒榻意外造成5工人身亡，其中死者廖忠仁和黃秀妹夫妻有1對在屏東縣麟洛鄉國民中學打棒球的兒子，麟洛國中今天宣布捐款帳戶，接受外界捐款。

廖家家境清寒，廖姓兄弟從國民小學2、3年級跟著棒球隊教練王子燦在屏東的棒球隊打棒球，6年來一直住在屏東棒球場。消息傳出後，不少單位和個人向學校表達要捐助廖姓兄弟。

麟洛國中設立捐款帳戶，企業或個人需收據節稅的捐款帳戶為「屏東縣立麟洛國民中學教育儲蓄戶」，局代號「620」，帳號「000-751-600-940-72」。

如果要直接捐給廖姓兄弟，戶名是「廖紹明」，郵局局號：0011341，帳號：0602204；學校表示，未來廖紹明接受的捐款將成立信託基金。1051223

(中央社)