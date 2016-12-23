朱立倫臉書玩直播投票 網友最大願望是...

明天就是平安夜，新北市長朱立倫22日晚間首度推出臉書「直播投票」，詢問網友耶誕節最想許的願望。結果發現網友們最重視的是友情，有7000多位網友投票「要當一輩子的麻吉」；朱立倫自己的願望，則是希望大家「平安、健康、快樂。」

美國總統大選時，有媒體在臉書辦理「直播投票」，讓選民用表情符號選出支持的對象，例如按「讚」表示支持希拉蕊，按「哈」表示支持川普，帶動最近臉書「直播投票」的熱潮。

昨晚朱立倫在臉書上傳一段耶誕城光雕投影的影片，同時列出6個選項，請大家選出平安夜前夕最想許的願望。粉絲們可以在線上一邊欣賞耶誕城點燈，一邊許下心願，直播活動共吸引近40萬人觀看。

在直播過程中，粉絲反應熱烈，紛紛利用表情符號表達自己的心願，結果得票最高的是「要當一輩子的麻吉」，共有7000多票，其次是「永遠和親愛的在一起」以及「每天開開心心沒煩惱」。也有不少網友透過留言表達心願，從國泰民安，到為朱立倫打氣加油，甚至是減肥成功，讓朱立倫臉書一時之間成為網友另類的「許願池」。

(中時)