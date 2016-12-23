光榮返校 葛記豪率虎科大打下隊史首勝
105學年度UBA大專籃球聯賽預賽第2階段移師高雄舉行，分別在高師大與義守大學點燃戰火，隊史首度進軍公開一級的虎尾科大，經過首階段3連敗震撼教育後，轉戰高師大首戰面對強敵國體大，不見首闖一級的生澀，第4節拋開對手糾纏，終以77比67拿下隊史首勝。值得一提的是，虎科大教練葛記豪正是高師大畢業校友，此役堪稱光榮返校。
「真的沒想過會以教練身分站在這裡，真的很感謝。」葛記豪目前仍是SBL裕隆納智捷隊球員，但他今年毅然接下虎科大兵符，雖是蠟燭兩頭燒，但他感受到球員努力，更讓他首度帶隊重返母校，就能拿下勝利，他笑說：「第一勝是屬於球員的，他們其實真的可以那麼好。」
葛記豪從HBL強權新榮高中畢業後，選擇進入高雄師大就讀，還是高師大首批體保生，他與隊友一路帶隊從公開二級打到一級，儘管當時從未有機會闖進4強，卻是奠定高師大南部強權地位的重要基石，他隨後進入SBL，先以球員表現榮耀母校，如今帶領虎科大回到母校比賽，還拿下隊史首勝，他笑稱，「應該算光榮返校吧！」
「帶隊回來比賽，以前教過我的老師，體育室的主任與老師們看到我，都要我需要幫忙不要客氣。」葛記豪強調，到高雄備戰，感謝義守大學教練謝玉娟與恩師高師大教練徐耀輝的協助，都特別安排球隊進行練習賽，他說：「兩隊都是強隊，對我們幫助真的很大，球員進步很多。」
球員與教練身分兩頭燒，葛記豪強調，虎科大校方提供的協助可說是「有求必應」，讓他帶隊無後顧之憂，而他本周原定要南北奔波參加SBL賽事，也因裕隆隊執行教練魏永泰的特別體諒，讓帶傷的他能養傷並專心帶隊，他說：「真的很感謝裕隆隊，當然更希望裕隆本周兩場比賽都能贏球。」
(中時電子報)
關鍵字：教練
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