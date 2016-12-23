溫馨耶誕爵士樂 機場樂聲飄揚
明日就是耶誕夜，新東陽下午特別邀請「Life爵士樂團」在桃園機場舉行現場音樂會，悠揚的樂聲吸引不少來往旅客駐足聆聽，也讓大家體驗佳節歡樂的氣氛。
特別的是，「Life爵士樂團」是由多位視障者及一位眼科醫師與樂團講師所組成，每次演出時都能讓聽眾感受到他們熱愛生命的活力。身兼團長及薩克斯風手、患有先天性白內障的吳柏毅表示，很高興在佳節前夕和大家分享美好的音樂，也讓大家感受到生命的溫暖；演奏曲目除了應景的耶誕歌曲外，還包括不少經典台灣歌謠，精彩演出獲得旅客的好評與掌聲。
出席活動的新東陽總經理麥升陽說，希望透過這個音樂會，為大家帶來更多歡樂與溫馨的耶誕氣息；同時對樂團成員的人生態度及自我肯定感到敬佩，願團員們的故事能夠激勵更多人心。
(中時)
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