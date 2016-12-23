前科男隨身帶軍火 警起獲衝鋒槍百發子彈
剛出獄綽號「展哥」42歲陳姓男子（槍砲、毒品前科），隨身攜帶德制短衝鋒槍MP5K、制式90手槍各1把、霰彈槍子彈14發、手槍子彈126發、加長型彈匣、空彈殼等趴趴走，台中市警二分局偵查隊22日獲報跟蹤，不費一槍一彈將陳逮捕，並在其身上查獲70.9克安非他命、現金8萬多元，全案依毒品、槍砲罪嫌移送。
警方發現，陳持有的制式手槍為土耳其製，與一般查獲的制式手槍不同，手槍彈匣為加長型，另搭配手槍連發功能，殺傷力驚人；德國製的MP5K短衝鋒槍，槍身短好攜帶、射速高、適合短距離大火力發揚，射程高達260公尺，火大強大。
有員警私下表示，一般改造槍枝大約3萬至5萬元左右，但陳經由特殊管道取得土耳其制式手槍，黑市價格大約在18萬元左右，另制衝鋒槍也比改造槍高3倍價格。
警方當時在陳身上起獲一把手槍、轎車內一把衝鋒槍，所幸員警迅雷不及掩耳將其制伏逮捕，若讓陳有機會開槍，後果難以預料。員警發現陳嫌相當大膽竟將百發子彈散佈在轎車後座，整台車像個行動軍火庫。
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(中時)
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