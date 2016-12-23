低於7天安全值 A型、O型缺血 快來捐

血液基金會表示，今起至年節前，相當容易鬧血荒，呼籲民眾挽袖捐血。（倪浩倫攝）

距農曆新年只剩1個多，在忙著領紅包、發紅包之前，不妨先替血庫存個血包！據統計，年節前，捐血量受到天氣濕冷而降低，加上部分民眾趕在年前動手術、醫療院所用血量也增加，導致這段期間常鬧血荒。血液基金會表示，目前A型、O型均低於安全值的7天，呼籲民眾踴躍挽袖捐血救人。

據統計，目前全台血液平均庫存天數為7天，落在7~10天的安全存量底線，其中A型和O型最缺，分別僅剩6.3和6.6天，B型則有8.6天、AB型8.4天。血液基金會表示，根據過往經驗，每年此刻到年前，因天冷降低、民眾捐血意願，且學校開始放寒假，校園捐血活動停止，「總體捐血量甚至可能只有平時的一半不到。」

血液基金會公關處處長黎蕾表示，據觀察，部分有需求的民眾，會趕在年前動手術，這段期間的用血量也隨著增加，「較平時多出逾1成」，在供給減少、需求增加的雙重夾擊下，此時很容易鬧血荒。民眾捐出的每袋血液、庫存效期為35天，此刻挽袖捐出的熱血，均可保存到農曆年間。

根據血液基金會統計，今年1~11月血液入袋數為235萬4228袋（以每袋250ml計），至11月底前均維持供、捐平衡。由於民眾要滿17歲才能捐血，觀察發現，30~40民眾捐血率最高，17～20歲年輕族群的捐血人口則相對低，但下降率已從前年的6％，趨緩為4.9％，呼籲更多年輕人捐出熱血。

(中時)