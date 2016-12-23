黨主席選舉時程 郝龍斌：有檢討空間

我要評比

中國國民黨中央常務委員會通過國民黨主席選舉時程，引發黨內質疑。國民黨副主席郝龍斌今天表示，中常會共40名成員，當天中常委出席數不到1/4，這在民主制度上是有檢討空間。

中華兩岸民族藝術文化交流協會中午舉辦新台灣之子歲末迎新聯誼活動，國民黨主席洪秀柱、副主席郝龍斌、前副總統吳敦義先後抵達，受現場新住民熱烈歡迎。

郝龍斌會後受訪表示，如果在中常會不能爭取到40人支持認同，如何讓民眾有感？他呼籲所有中常委參加下週中常會，討論制度，凝聚共識後再公布，「黨中央應該有這個善意與高度，重新討論」。

外傳有中常委打算提告，郝龍斌說，自己人先在內部爭取共識較務實，希望中常委都出席，黨中央也展善意與高度，再好好討論。

郝龍斌表示，選舉時程案沒太大問題，重點是溝通，讓與選舉相關的人可充分表達意見，只要做好，大家應可凝聚共識。

國民黨中常會21日討論黨主席等4項黨內公職選舉時程，會議出席人數計算方式引發爭議，最後在只有5名中常委在場情況下，無異議通過國民黨主席選舉提前於明年5月20日舉行。1051223

(中央社)