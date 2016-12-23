淡水附幼 聯合國創意料理PK秀

淡水國民中學附設幼兒園舉辦料理PK秀，大小朋友玩得不亦樂乎。（葉德正翻攝）

淡水國民中學附設幼兒園舉辦料理PK秀，大小朋友玩得不亦樂乎。（葉德正翻攝）

新北市立淡水國民中學附設幼兒園，推廣國際教育與多元文化，辦理歲末活動結合主題教學「世界真奇妙」，舉行親子烹飪異國料理，與家長一起腦力激盪、動手料理，由在地出發，讓幼兒體驗與瞭多元的世界文化。

活動除了探訪淡水古蹟園區小白宮、紅毛城，了解在地文化，活動一開始由孩子們的歡樂唱跳韓國騎馬舞、日本熊本熊體操、再來個環遊世界，勁歌熱舞來展開序幕，接著重頭戲創意料理PK秀登場，今年的歲末活動將透過親子團隊的合作、利用現有食材，在有限時間內變化出一道道創意的異國料理，由孩子們戴著自己做的神氣又繽紛的廚師帽化身為小廚師。

淡中附幼表示，年度歲末活動一直是園內的大記事，透過活動，拓展幼兒生活經驗，展現學習成果，培養幼兒自信心，使其樂於參與團體活動並大方展現自己，並且鼓勵親子合作，增進親子關係，期望讓孩子能盡情展現多元才能，對每年歲末活動都能留下美好回憶。

(中時)