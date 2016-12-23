莫蘭蒂秋節狂掃金門 救災軍民今獲縣府表揚

金門副縣長吳成典（中）表揚「莫蘭蒂」颱風救災軍民團體和個人。（李金生攝）

縣府表揚「莫蘭蒂」颱風救災團體和個人之一。（李金生攝）

縣府表揚「莫蘭蒂」颱風救災團體和個人之二。（李金生攝）

「莫蘭蒂」17級強風在中秋節狂掃金門，造成500萬株林木折損，帶來百年來僅見的嚴重災害。縣府今（23）日表揚救災的軍民團體和個人，感謝他們不眠不休，讓金門再美麗起來。

「莫蘭蒂」颱風肆虐金門，全島各地的行道樹遭連根拔起，市招、看板和屋瓦滿天亂飛，多處百年以上的古蹟、歷史建築也受損嚴重，滿目瘡痍的景象有如「明天過後」電影場景。

金門守備大隊機步營機步3連與101兩棲偵察營海龍蛙人部隊、佛教慈濟慈善事業基金會金門共修處等單位動員大批人力，在第一時間投入救災工作；義消許明真、李建新等人冒著危險，排除風倒林木搶通交通，並協助受困民眾救護作業，辛勞表現有目共睹。

金寧鄉盤山村長許明吉、金湖鎮代表蔡乃靖在全島大停電和交通中斷情況下，不畏強風豪雨徒步搬運油料，提供發電機緊急供電，協助居家使用呼吸器的鄉親度過難關，搶救生命有功，更讓鄉親稱讚不已。

另如泉昇營造、金三榮工程等公司在救災期間無償支援機具，還有王彩旋個人贈送舒跑50箱，一來順特產行捐贈100箱八寶粥等人的義舉，也獲得縣府公開表揚。

(中時)