耶誕節將至 高雄警取締酒駕大執法

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耶誕節將至，高雄市政府警察局交通警察大隊規劃防制酒後駕車專案勤務，今天起連3天取締酒後駕駛大執法，易發生酒駕事故地點及餐廳、酒店等附近路段為路檢重點。

交通大隊表示，內政部警政署統計分析近年各月酒駕肇事死亡人數，以每年12月到次年3月為酒駕肇事死亡高峰期。耶誕節將至，民眾過節歡聚常飲酒助興，仍有心存僥倖駕駛人酒後駕車，酒後超速、闖紅燈等違規行為，致使酒駕肇事案件增加。

為維護民眾生命財產安全，交通大隊動員警力1400人次規劃防制酒駕專案勤務，易發生酒駕事故地點餐廳、小吃部、KTV、舞廳、酒店及夜店等附近路段為重點，規劃實施縮減車道路檢勤務，並以汽車攔查取締為重點。

高雄市統計今年1月到11月酒駕肇事事故，共有死亡案5件5人，較去年同期的10件10人減少50％；酒駕肇事死亡及受傷發生時段以凌晨12時到隔天2時發生率最高。1051223

(中央社)