吳洪郝同台 國民黨主席之爭引關注
表態爭取連任的中國國民黨主席洪秀柱今天與可能的競爭對手、前副總統吳敦義、國民黨副主席郝龍斌同台。洪秀柱與郝龍斌配合表演「肚皮拉車」，主持人形容為「同舟共濟」。
由於吳敦義辦公室並未對外發布公開行程，吳敦義卻現身會場，面對媒體詢問為何突然跑來，吳敦義趕緊拿出邀請函說，他是應邀前來，幕僚在邀請函上註明建議抵達時間為下午1時。
媒體追問，為何事前沒有通知？吳敦義反問，為什麼每個行程都要公開？媒體再問，是否覺得洪秀柱、郝龍斌兩人快要「打起來」了？吳敦義笑說，不會吧，他覺得不會。
媒體詢問今天3位可能參選主席的都到場，吳敦義說，他沒意見，他不曉得哪位會選、哪位不會選。
中華兩岸民族藝術文化交流協會中午舉辦新台灣之子歲末迎新聯誼活動，洪秀柱、國民黨副主席郝龍斌、前副總統吳敦義先後抵達，受現場新住民熱烈歡迎。
洪秀柱比表訂出席時間遲到近40分鐘，在台上致詞結束，坐在台下；郝龍斌提前10分鐘到，與現場民眾握手致意後，走到主桌，與洪秀柱同台。
郝龍斌致詞結束走下台，洪秀柱正與一旁的中常委沈慶光談話，看到郝龍斌坐下來，與郝龍斌握手後，洪秀柱繼續與沈慶光談話，與郝龍斌沒有進一步互動。
在媒體詢問下，郝龍斌說，他與洪秀柱無話不談；洪秀柱則要媒體不要製造紛爭。
洪秀柱與郝龍斌一同觀賞「肚皮拉車」表演時，主持人一開始邀請洪秀柱上台參與，洪秀柱上台後，向郝龍斌招招手，要郝龍斌也一起上台。
最後洪秀柱與郝龍斌一前一後站在裝有輪子的板車上，由表演者藉由肚皮力量，拉著板車前進；板車行進過程，洪秀柱雙手拉著郝龍斌的手，擺在腰際。一旁的主持人則是高喊，同舟共濟、同搭一部車。
郝龍斌會後被問到「同舟共濟」好像默契不錯時說，「剛才默契是不錯，我想大家也看到」。1051223
(中央社)
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