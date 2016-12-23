反核食公投 藍委化身耶誕老人拚連署

國民黨立法院黨團總召廖國棟（前左4）23日扮耶誕老人，率藍委在台北車站舉辦「聖誕報佳音，反核食救孩子」活動，國民黨副主席郝龍斌（左）到場支持，一行人唱耶誕歌、呼口號，吸引民眾目光。中央社記者王承中攝 105年12月23日

國民黨立法院黨團總召廖國棟今天扮耶誕老人，率藍委在台北車站舉辦「聖誕報佳音，反核食救孩子」活動，國民黨副主席郝龍斌到場支持，一行人唱耶誕歌、呼口號，吸引民眾目光。

再過兩天就是耶誕節，廖國棟今天特地扮成耶誕老人，率領黨團書記長江啟臣及首席副書記長王育敏等10多名國民黨立委，中午在台北車站一樓大廳廳舉辦「聖誕報佳音，反核食救孩子」。

與會的藍委頭上紛紛戴上麋鹿角、紅帽子等象徵耶誕節的裝飾物，並齊唱耶誕歌曲，而江啟臣及國民黨立委吳志揚則現場用薩克斯風伴奏，讓活動現場熱鬧滾滾，吸引車站大廳往來民眾的圍觀。

隨後國民黨副主席郝龍斌也現身活動現場，與藍委們一起唱歌跳舞，並高呼「反核食救孩子」的口號。化身成為耶誕老人的廖國棟，則拿著紅色袋子，四處向民眾發放糖果，而民眾也爭相與國民黨立委蔣萬安等人合照。

對於日前國民黨中常會通過黨主席選舉時程所引發的質疑，郝龍斌在活動後受訪表示，這對民主、制度都是很嚴重的問題，若國民黨在中常會都無法凝聚共識，怎麼樣讓一般民眾有感。

郝龍斌說，他個人對於黨主席及黨內選舉沒有特別的意見，但關鍵是民主、制度。鼓勵所有的中常委出席下次的中常會，而黨中央應展現高度、風度，重新討論黨內選舉的議案，只有這樣，國民黨才能夠凝聚共識，得到大家的支持跟認同。1051223

(中央社)