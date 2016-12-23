反核食公投 藍委化身耶誕老人拚連署
國民黨立法院黨團總召廖國棟今天扮耶誕老人，率藍委在台北車站舉辦「聖誕報佳音，反核食救孩子」活動，國民黨副主席郝龍斌到場支持，一行人唱耶誕歌、呼口號，吸引民眾目光。
再過兩天就是耶誕節，廖國棟今天特地扮成耶誕老人，率領黨團書記長江啟臣及首席副書記長王育敏等10多名國民黨立委，中午在台北車站一樓大廳廳舉辦「聖誕報佳音，反核食救孩子」。
與會的藍委頭上紛紛戴上麋鹿角、紅帽子等象徵耶誕節的裝飾物，並齊唱耶誕歌曲，而江啟臣及國民黨立委吳志揚則現場用薩克斯風伴奏，讓活動現場熱鬧滾滾，吸引車站大廳往來民眾的圍觀。
隨後國民黨副主席郝龍斌也現身活動現場，與藍委們一起唱歌跳舞，並高呼「反核食救孩子」的口號。化身成為耶誕老人的廖國棟，則拿著紅色袋子，四處向民眾發放糖果，而民眾也爭相與國民黨立委蔣萬安等人合照。
對於日前國民黨中常會通過黨主席選舉時程所引發的質疑，郝龍斌在活動後受訪表示，這對民主、制度都是很嚴重的問題，若國民黨在中常會都無法凝聚共識，怎麼樣讓一般民眾有感。
郝龍斌說，他個人對於黨主席及黨內選舉沒有特別的意見，但關鍵是民主、制度。鼓勵所有的中常委出席下次的中常會，而黨中央應展現高度、風度，重新討論黨內選舉的議案，只有這樣，國民黨才能夠凝聚共識，得到大家的支持跟認同。1051223
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。