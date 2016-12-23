酒後大鬧社區被驅趕 男子開槍出氣
彰化市1處社區大樓昨天下午遭人開槍，1樓會議室落地窗碎裂。轄區彰化警分局獲報調閱路口監視器畫面，循線逮捕開槍同是社區住戶的陳姓男子，訊後依槍砲、恐嚇等罪嫌法辦。
彰化警分局民族路派出所昨天接獲報案，指位於彰化市中山路這處社區大樓被人開槍，1樓會議室的落地窗突然碎裂，警方調閱大樓監視器畫面後發現，有1名男子突然闖入會議室，手持槍械揮舞，恐嚇居民後朝落地窗開槍後逃逸。
警方經訪查，查出開槍陳姓男子也是社區住戶，透過陳妻找人，循線將他逮捕到案，起出空氣手槍2把、瓦斯鋼瓶2個以及鋼珠1瓶等證物。
警方指出，陳男有殺人、妨害公務等前科，酒醉後常在社區鬧事，居民不堪其擾，管委會依公寓大廈管理條例，召開區分所有權人會議後訴請法院強制驅離；陳男雖向法官辯稱自己有精神疾病，病時行為才會失控，不過法官仍裁決驅離。
陳男得知裁決結果後心生不滿，返回社區大樓開槍出氣。全案訊依違反槍砲彈藥刀械管制條例以及恐嚇等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。1051223
(中央社)
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