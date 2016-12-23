國民黨申請中投附隨組織停執 法院駁回

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國民黨不服黨產會決議中投、欣裕台為國民黨附隨組織處分，認為將導致2公司無法處分財產，向法院聲請停止執行。法院今天認定並無造成難以回復損害的急迫必要性，駁回聲請。

行政院不當黨產處理委員會11月2日作出黨產會成立以來第1個行政處分，認定中投和欣裕台為中國國民黨的附隨組織，將導致中投和欣裕台不得處分財產，國民黨不服這項處分，向台北高等行政法院提出行政訴訟及聲請停止執行。台北高等行政法院今天駁回聲請，國民黨不服可提出抗告。

台北高等行政法院發言人許瑞助指出，國民黨雖主張這項處分會追成諸多損害，但法官調查發現，並無造成難以回復損害的急迫必要性，因此駁回聲請。

此外，國民黨不服黨產會決議中投、欣裕台收歸國有的處分，向法院聲請停止執行，台北高等行政法院16日已裁定行政訴訟確定前停止執行，黨產會還可抗告；黨產會決議凍結國民黨的永豐銀帳戶及9張台銀支票部分，先後做出二次處分，國民黨不服均聲請停止執行，第一次處分國民黨勝訴確定，第二次處分由台北高等行政法院審理中。1051223

(中央社)