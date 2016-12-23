職達外語前進南市崇和國小展愛心

職達外語前進崇和國小展愛心。（洪榮志攝）

職達外語前進台南市各偏鄉國小展愛心，今天來到全校只有46名學生的關廟區崇和國小。此次活動由長久關心偏鄉教育的台南市議員蔡旺詮領隊、議員陳怡珍擔任隊長，會同職達外語、米蘭髮型及夏林海產志工團隊共同投身公益，讓前進偏鄉國小的活動顯得更有意義。

今天的義賣商品是來自高雄美濃憨兒就業輔導會-憨兒窯陶藝坊的「手工陶杯」，由於身心障礙者在就業上本來就有先天上的限制，但透過這樣的輔導機制，讓他們用雙手證明了自己的價值，不僅幫助偏鄉小學孩童，也讓憨兒們拉出簡單且有意義的幸福。

在夏林海產主廚帶領小朋友們手做壽司後，中午用餐時，小朋友除品嘗自己成為大廚的佳作，還可以帶回與家長們分享。為讓小朋友有不同以往的學習經驗，職達的老師們更精心設計結合英文及韓文認識菜色的互動課程，讓小朋友們熟悉簡單的英、韓文字彙，融入職達「豐富生活、效率學習」的文化意涵。

米蘭時尚髮型也是派出專業設計師加入愛心公益行列，讓小朋友們體驗完全不同一般家庭理髮的風格，跟上時代潮流的尖端。

(中時)