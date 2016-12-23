高市圖105「開卷書香」得獎名單出爐。（吳江泉翻攝）

高市圖105「開卷書香」得獎名單出爐。（吳江泉翻攝）

高雄市立圖書館「開卷書香」3階段閱讀推廣活動於7月23日正式開跑，活動期間超過半年，抽獎摸彩券於12月20日截止兌換，各項獎品於今（23）日在高市圖3樓階梯閣樓抽出多項大獎，HTC Vive 虛擬實境裝置2名、Apple iPad Air 2 WiFi版 64GB 平板電腦3名、Apple iWatch 42mm(不指定錶帶款) 6名、高雄市立圖書館總館開館紀念一卡通20名，共計31名讀者可獲得豐富獎品。

閱讀是基本能力與學習的基礎，高雄市立圖書館為鼓勵市民、讀者能透過閱讀，開創更多不同視野、不同面向的思維與想法，延續並激發更強大的城市閱讀能量，串連總館和全市各分館，透過「開卷書香」3階段閱讀推廣活動，以借閱額度加倍、借書集點兌換與抽獎、名人面對面等系列活動，鼓勵閱讀行為的發生，也藉由閱讀共享的對話，達到閱讀推廣更深層的意義與目的，也與在地企業中鋼集團教育基金會合作，共同為高雄智識文化紮根努力。

活動於7月23日至12月20日在高雄市各分館熱烈展開，包含借閱集點、抽獎活動，本市讀者只要持個人、家庭借閱證在各館借書，單次借滿一定冊數即可獲得一點，集滿十點就可以兌換精美閱讀小禮1份，集滿20點還可兌換摸彩券，不但精美小禮獲得市民讀者喜愛，總計2萬5千套精美小禮，幾乎全部兌換送出，而抽獎也於12月23日在總館三樓進行抽獎，現場開放到館讀者入場一同見證。

獲獎名單於12月24日公布於高雄市立圖書館官方網站，並於公告後至12月30日(五)晚上9點止，獲獎民眾攜帶身分證正本，即可至總館3樓閱覽櫃台領獎。

沒有抽到獎品的民眾也別氣餒，系列活動最後一波將從自7月1日至12月31日止，統計個人借閱證借閱冊數排行榜前10名的讀者，於106年2月(日) 14:00~16:00，攜伴1位至總館3樓Lab咖啡館參加本館特邀的「書香共享面對面」活動，與知名作家蔡詩萍共享閱讀的影響與美好，排行榜名單也將於106年1月3日公布於官方網站。

除了個人和家庭之外，為鼓勵社區團體閱讀，搭配團體書香宅配，單次借閱滿100冊之團體，可提供免費宅配服務，期望透過活動內容使閱讀氛圍綿延全市，讓市民享受閱讀樂趣。歡迎每位市民共襄盛舉，共同積累閱讀能量，提升高市智識與文化內涵。

(中時)