長照行善聯席會溫情關懷在楠西

楠西區長期照護推動小組與楠西區行善團，今日在楠西區公所舉行長期照護、行善團務聯合會議。（黃文博翻攝）

楠西區長期照護推動小組與楠西區行善團，今日在楠西區公所舉行長期照護、行善團務聯合會議，長期照護小組是由署立新化分院莊仁賓院長領銜與會，同時邀請本市照管中心、專家學者、衛生所與行善團團員就政府現行積極推動長照2.0有關管理機制、資源連結、據點運作與人員培訓，融合了行善團的弱勢關懷與貧困照顧議題，兩會成員均就核心議題提出精辟的觀點與見解，並就未來推動的業務難題，進行廣泛的意見交流與多元討論，讓整個會議熱絡與充實。

部立新化分院莊仁賓院長表示，由於醫療科技的發達，台灣將邁入老人化的嚴肅課題，更由於少子化因素的衝擊，政府料將提早規畫與因應，是故長期照護措施是現行政府如火如荼推動身心障礙、智弱體衰、年邁獨居與原住民族的社會福利機制，藉由不同層級照護中心的設置，達到全面性的長期照護效果。

楠西區行善團團長蕭泰華表示，楠西區行善團平時團務即已積極運作，且在所有團員不吝捐輸的鼎力支持下，各類物資不斷湧入、發放對象更逐步擴大，舉凡困頓奧援、安遷救助、頹宅修繕、貧戶殮葬或急難關懷，行善團團員均慷慨解囊、主動查訪並施予濟助，實對社會邊緣角落的弱勢族群注入一股溫情的暖流。

今日行善團會議，計有玄空法寺朝陽功德會、五佛菩薩慈善功德會、梅花團結默愛會、德蘭啟智中心、衛生福利部臺南醫院新化分院、容愛關懷服務協會及各里里長等等團員參與會議，出席踴躍、建言熱烈。

(中時)