諸羅山盃》講美氣力放盡獲亞軍 日本京都完成連霸

日本京都隊奪下近9年在諸羅山盃的第7冠。（葉姵妤攝）

諸羅山盃國際軟式少棒賽今天(23日)進行高年級組決賽，澎湖講美是4強中唯一的台灣球隊，上午先在4強戰以2比0擊敗日本新瀉TBC-TW，但冠軍戰面對上屆霸主日本京都卻氣力放盡，提前在5局以0比9落敗，亞軍作收，京都拿下在諸羅山盃近9年來的第7冠。

講美在上午4強戰排出王牌辛誌揚掛帥，主投5.1局無失分，帶領球隊闖進冠軍戰，與京都爭冠時，講美全場則受到對方王牌谷口勇人的壓制，同時守備上也是狀況百出，遭京都扣倒，無緣替台灣留下冠軍。

日本京都隊王牌谷口勇人，冠軍戰主投5局無失分，只被敲1支安打。（葉姵妤攝）

今年暑假講美球隊瀕臨解散，而補足人數讓球隊得以維持下去，這次能在諸羅山盃打下亞軍，總教練王長壽說：「已經超乎我的預期了。」只是冠軍戰中，球員守備方面未發揮出應有表現，王長壽表示：「缺點回去還要再加油。」

近年諸羅山盃常勝軍京都這次抱持連霸決心而來，也如願抱回冠軍，領隊山下榮順直說是「運氣好」，他提到，京都刻意保留王牌谷口勇人投冠軍戰，原本也設定會對到講美王牌辛誌揚，但他冠軍戰只投了0.2局，山下榮順說：「如果今天對到的是辛誌揚(先發)，可能就會是一場硬戰。」

講美王牌辛誌揚。（葉姵妤攝）

已連續參與多屆諸羅山盃賽事，今年京都奪冠之力並不輕鬆，16強以1比0險勝雲林文昌國小，今天上午4強戰，京都也直到第6局才靠突破對手封鎖，以5比0擊敗日本福島。山下榮順提到：「每年來諸羅山盃，台灣球隊的實力都越來越強，跟以前不一樣了。」

(中時電子報)