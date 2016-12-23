台美友好 游錫堃領團參加川普就職典禮

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總統府23日下午宣布，將前由行政院長游錫堃組成跨黨派的代表團，參加明年美國總統當選人川普的就職典禮。

總統府發言人黃重諺表示，政府將籌組代表團參加美國第五十八屆總統川普的就職典禮。就職典禮將於明年1月20日在華府國會山莊前草坪舉行，黃重諺稱，有鑒於台灣與美國友誼深厚、互信良好，台美實質關係不斷提升，為表示我國與美方緊密友好的重視，同時回應今年美方派遣祝賀團來台慶賀蔡總統520就職的善意，政府將循例籌組跨黨派代表團，出席明年美國總統就職典禮。

黃重諺表示，代表團將由前行政院長游錫堃擔任團長，團員包括游前院長夫人、台中市長林佳龍、嘉義縣長張花冠、國安會諮詢委員童振源、立委陳亭妃、柯志恩、林為洲、呂玉玲、陳怡潔及林昶佐等11位，將於1月16號啟程，代表團除出席就職大典外，也會與美國政要、智庫和僑界會晤，預定1月23號返抵國門。

(旺報)