前保齡球國手砍警案 判9年6個月

曾為東亞保齡球國手的廚師吳志展今年8月初不滿遭海山分局警員張家逢取締違規，一怒之下拿剁骨刀朝張員猛砍13刀，造成張員大量失血，1度命危。新北院今依殺人未遂罪判吳9年6個月有期徒刑。

起訴指出，吳志展短短2天遭張員連開6張逕行告發單，因心生不滿，加上失業月餘，經濟狀況不佳，向正在路旁開單的張員抱怨理論，故意把車停在路中央，聲稱「我的情緒不穩，不能開車」，更向張員嗆聲：「我真的很想把你切下去」。

張員勸告吳志展將車開走但未獲理會，於是拿起相機拍照蒐證；吳一氣之下打開車門，右手持剁骨刀朝張員手臂、身體猛砍13刀，直到發覺旁人報警才肯罷手，離去前還向試圖透過無線電求援的張員說：「你如果不放（無線電），我就會再砍你」。

檢方認為，吳志展擔任廚師10餘年，應熟稔剁骨刀殺傷力，卻仍持厚重刀具殺警，無視張員多次倒地掙扎，殺人意圖甚明，且藐視國家公權力。加上吳矢口否認具殺人犯意，檢方建議法官從重量刑，新北院今依殺人未遂罪判吳9年6個月有期徒刑。

(中時)