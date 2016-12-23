接海基會秘書長 前國防部長柯承亨本人證實
海基會今表示，副董事長兼秘書長張天欽因階段性任務己完成，已在近日請辭秘書長職務。新任秘書長將由陳水扁政府時期，曾任國防部副部長柯承亨接任，柯本人低調證實。
柯承亨今年54歲，陳水扁擔任立委時，柯是他的助理；陳水扁競選時的「國防政策白皮書」就是柯承亨操刀。陳水扁擔任總統後，柯承亨曾擔任國安會諮詢委員、副秘書長。
他最近接受本報訪問時，對民進黨主張嚴懲軍中退將赴大陸一事，他認為立法過與不及都不好，兩岸應交流，才能避免誤判而發生悲劇。
(中時)
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