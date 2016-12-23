沒想到能進軍一級 梁宗哲珍惜舞台

虎科大梁宗哲珍惜舞台。（大專體總提供）

畢業於三民家商的梁宗哲，選擇前往虎尾科大就讀，原本希望以課業為主，還能兼顧打籃球的興趣，但大三那年，他與隊友一同努力，殺進UBA公開二級4強，取得本屆UBA公開一級的門票，他當初選擇放棄的機會，竟在大學最後一年回到自己手中，他一方面對人生際遇感到神奇，更珍惜難得舞台。

「我當初選擇進入虎科大，就是把籃球當成『休閒娛樂』，沒想到有機會站上一級舞台。」梁宗哲曾是三民家商主力球員，大一看到許多當時的對手站在UBA一級舞台，他坦言也曾羨慕，但他真沒想到，竟有機會「回」到一級戰場，還是自己與隊友攜手努力的成果，他說：「很不一樣的人生，我真的很看重這個機會。」

梁宗哲回顧，虎科大教練人事更迭，練球與比賽幾乎都是球員自己安排，暑假不練球、六日還休息，到了聯賽開打前2周才開始練球都是常有，跟過去在三民家商時期的精實訓練不可同日而語。即使如今有葛記豪領兵符，但他兼球員身分，暑假期間都只有六、日才能練球，虎科大球員的自主性令人稱奇。

「我們都知道公開一級強度差很多，練得更多，前3場在台北全輸，對我們打擊真的很大。」梁宗哲強調，也許是震撼教育讓全隊驚醒，本周南下高雄不再怯場，打出更多團隊，首戰以77比67擊敗強敵國體大，打下隊史一級首勝，畢業自三民的他笑說：「高雄的天氣好，對心情也有很大影響。」

新學年正式接下虎科大兵符的葛記豪則強調，備戰高雄3場比賽，他沒有選擇讓球員去針對對手訓練，反是鼓勵球員做好心理準備，在場上減少失誤，他說：「我跟球員都必須犧牲周末練球，但大家互相配合，很明顯看到大家的成長，他們對自己的要求都很高，這一勝屬於他們的。」

(中時電子報)