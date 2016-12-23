5場就業博覽會 釋1.5萬個職缺
勞動部今天表示，將於明年2至7月間辦理5場大型就業博覽會，預計釋出近1萬5000個職缺，提供給有求職及轉職需求的民眾。
勞動部表示，依往年經驗觀察，農曆春節後廠商急用人才的需求增加，為因應年後轉職潮，首場就業博覽會預定106年2月12日於新竹市立建功高中舉行，以科技業為徵才主題，邀請新竹科學園區內的科技大廠提供4000個優質職缺。
此外，部分求職民眾常不太清楚要找什麼工作、適合什麼工作。因此，為解決民眾找工作的困擾，新竹場次在活動現場特別安排就業輔導人員，提供民眾相關職涯諮詢服務，幫助求職朋友做好就業準備與職涯規劃。
勞動部規劃於106年2至7月間於宜蘭、新竹、台中、雲林、屏東等地辦理5場大型就業博覽會，企業預計將可釋出近1萬5000個職缺。
民眾若想了解更多更詳細的徵才活動內容，可於上班時間就近洽詢各分署及就業中心，或上「台灣就業通」網站（網址：http://www.taiwanjobs.gov.tw）查詢。1051223
(中央社)
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