內政部：住宅法三讀修正 落實居住正義
內政部今天表示，立法院三讀修正通過住宅法，以具體協助地方政府解決社會住宅的土地取得、經費來源及人力組織等問題，落實居住正義，照顧弱勢及青年族群的居住需求。
立法院院會今天三讀修正通過住宅法部分條文，社會住宅供經濟或社會弱勢比例，由1成提高到3成；如果房東出租房屋給弱勢族群，每屋每月免繳綜合所得稅額度最高新台幣1萬元。
內政部表示，目前台灣「只租不售」的社會住宅約7281戶，占全國住宅總量0.08%，相較於日本及韓國5%，明顯偏低，更遠低於歐洲國家的30%以上比率。
內政部說，台灣社會住宅興建不足，主要由於地方政府興辦的土地取得不易、經費財源不足及無專責人力組織等問題。
內政部說，為讓住宅與房產資源合理利用與分配，提供一般家戶、青年、弱勢族群在居住選擇上更多元合適的機會，除積極修正「住宅法」健全相關配套機制外，也擬訂「社會住宅興辦計畫」，規劃興建12萬戶社會住宅及包租代管民間空餘屋8萬戶，來達成8年興辦20萬戶社會住宅，並於今年11月29日報請行政院核定。
內政部表示，後續將由中央各部會與地方政府加強通力合作，包含社會住宅政策宣導、地方政府執行經驗分享、相關單位意見交流及實際案例參訪。
內政部並說，透過由中央舉辦「社會住宅中央與地方共識營」及6直轄市輪流每2個月舉辦一次聯繫會報，以深度瞭解地方政府執行經驗及具體建議，並凝聚各界共識以利社會住宅的推動，致力打造高品質無障礙的社會住宅，並促進社會住宅與當地社區的融合，期許社會住宅能成為讓人住進去會幸福與驕傲的住宅。1051223
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。