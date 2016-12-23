韓執政黨反朴派集體退黨 將組改革保守新黨

宣布將集體退黨的南韓執政黨新世界黨內「反朴槿惠派系」國會議員，決定於2017年1月20日創建新黨，黨名暫定為「改革保守新黨」。

南韓「聯合新聞通訊社」指出，新世界黨國會議員黃永哲今天表示，建黨籌委會今天在國會舉行全體會議，宣佈退黨的國會議員鄭柄國、劉承旼、金武星等悉數出席。

黃永哲表示，會議作出建黨決定，並將於本月27日正式宣佈退黨後，在國會登記為院內交涉團體，召開議員大會，並選出黨鞭。

根據南韓國會法，擁有20名國會議員以上的政治團體可在國會組建交涉團體，在國會參與各黨派之間的協商。

議員們將於28日召開討論會，聽取民意起草黨綱。「反朴派」議員計畫在建黨過程中嘗試多種政治試驗。首先，建黨全程在網上公佈，力爭建成「數位化政黨」，正式黨名和黨綱也將聽取民意後確定。公平公開招聘黨工，建黨經費也將透過退黨議員分攤和建立政治基金吸引支持者小額投資來籌措，黨部大樓從簡、選址不講排場。1051223

(中央社)