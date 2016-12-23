總統教育獎推薦條件 新增創新研發

我要評比

每年匯集許多可歌可泣故事的「總統教育獎」，2017年推薦條件新增「創新研發」，鼓勵各領域有創新作為的學子報名。

總統教育獎是國家最高教育獎項，獎助學金最高新台幣25萬元，且由現任總統親自頒發，鼓勵學子力爭上游，每年都獲得媒體關注。

過往總統教育獎得主，許多是罹患罕病、身心障礙，或是有孝親義行、服務社會事蹟等。近年政府鼓勵創新，總統教育獎也首度新增「創新研發」的推薦條件，讓更多人可以參與。

教育部指出，總統教育獎推薦資格是具備中華民國國籍，且105學年度仍在學的學生，每校或已立案的社會團體可以推薦一人，截止日期為106年1月19日。

經過初審和訪視、複審，預計選出48到56名得主，將於明年7月在總統府接受頒獎和表揚。相關資訊可參考教育部網站。1051223

(中央社)