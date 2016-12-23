手腕移植先天肢殘者 波蘭稱締首例

我要評比

波蘭外科醫師團隊今天表示，他們成功將一名已故捐贈者的手，移植到一名先天就沒有手的患者身上，並宣稱這是世界首例。

法新社與英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，帶領弗羅茨瓦夫醫學大學醫院（Wroclaw Medical University Hospital）外科團隊的多馬納席維茨（Adam Domanasiewicz）說：「這是世界上第一件把上肢移植到先天缺手成人患者的案例。」

他說：「我們談論的這個男子，過了32年沒有手的生活」。

多馬納席維茨指出，到目前為止，也僅有印尼與加拿大新生連體雙胞胎曾實施類似手術。

除新生連體雙胞胎外，以前也曾對截肢患者實施手部移植手術。

這次為先天無手患者移植手腕的手術是在本月15日進行，耗時13小時。患者皮奧卓（Piotr）在術後一直掛著笑容，並談著他未來的夢想。

皮奧卓對當地電視台說：「我將能以雙手來擁抱我的家人，直到現在我都只能用原本僅有的手。」（譯者：中央社陳亦偉）1051223

(中央社)