報告：南印度逾九成紡織廠 存在奴隸工
即使印度坦米爾那都省政府聲稱紡織業已沒有奴隸工問題，但人權組織荷蘭印度委員會最新調查研究報告發現，印度南部90%以上的紡織廠，都存在包括童工在內的奴隸工。
荷蘭印度委員會（India Committee of the Netherlands,ICN）指出，南印度有90%的紡織廠都存在奴隸工，這些紡織廠都為西方的全球品牌生產紗線。
ICN呼籲應釐清這些供應鏈上下游關係，並對向南印工廠採購紗線進行更嚴格的審查，以阻止奴隸工存在。
印度是全球最大的紡織和服飾製造基地之一，印度南部的坦米爾那都省（Tamil Nadu）則是印度紡織重鎮，約有1600間紡織廠，雇用20萬到40萬名工人。
ICN近來實地訪查坦省超過一半的紡織廠，其中有734間紡織廠多數雇用14到17歲的青少年女工，還有超過20%的工人年齡小於14歲。
許多坦省紡織工人在接受訪查時指控，遭雇主逼迫長時間工作，經常遭雇主扣住薪水，同時把他們鎖在宿舍，許多女工還投訴遭性騷擾。
這項研究發現，多數工人都來自貧困、低種姓，甚至賤民階級的村落，且多數是女性，她們經常面臨恐嚇、性騷擾和性言語騷擾。
研究指出，南印有超過一半的紡織廠禁止工人離開宿舍，只有39間工廠支付最低薪資，還有半數的工廠要工人每週工作60個小時，甚至更長時間。
一名每月只賺8000盧比（新台幣近4000元）的青少年女工卡拉伊喬薇（Kalaichelvi）告訴訪談者，她被迫連續工作12小時，期間不能去吃午餐也不能上廁所。
由於工作條件惡劣，卡拉伊喬薇說，她覺得眼睛灼痛、出疹子、發燒、腿痛及出現胃的疾病。
ICN總裁翁克（Gerard Oonk）在一份聲明中表示，「我們已經提出這項問題（南印紡織廠存在奴隸工）5年了，但調查後發現這項問題的規模，對我們來說也著實震驚。」1051223
(中央社)
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