紅帽綠圍巾 台中草悟道阿薩斯飄耶誕味

座落於台中草悟道的魔獸遊戲角色阿薩斯青銅雕像，近日悄悄地變裝成耶誕老公公，手中的劍還加了耶誕禮物；「季節限定版」耶誕阿薩斯預計展出至明年1月中。（市府提供）中央社記者廖壬楷傳真 105年12月23日

座落於台中草悟道的魔獸遊戲角色阿薩斯青銅雕像，近日悄悄地變裝成耶誕老公公，手中的劍還加了耶誕禮物；「季節限定版」耶誕阿薩斯預計展出至明年1月中。

台中市新聞局表示，重1.8噸、高3.2公尺的阿薩斯青銅雕像，今年7月25日正式在草悟道揭幕，預計停留台中8年；市府方面提供場地展示，布置由暴雪娛樂公司主導。

新聞局說，耶誕節即將來臨，暴雪娛樂公司除了在「魔獸世界」與「暴雪英霸」遊戲內有許多耶誕節的應景遊戲、任務、裝飾與造型（遊戲內稱為「冬幕節」），日前也替草悟道阿薩斯青銅雕像「換裝」，凜然的雕像加上可愛裝置，讓草悟道氣氛也變得俏皮溫馨。

暴雪娛樂表示，這是阿薩斯在台灣度過的第一個耶誕，特地替他穿上耶誕新裝；裝扮包含脖子上的白綠相間圍巾，「霜之哀傷」劍上插著一個禮物盒，旁邊伴隨著3個可愛的小雪人以及其他裝飾品，耶誕裝扮預計展出至明年1月中。1051223

(中央社)