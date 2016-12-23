SMAP合體無望 正式回絕NHK紅白邀約

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傑尼斯人氣天團SMAP今年8月宣布將於12月31日正式解散，日本媒體報導，SMAP已正式回絕日本放送協會（NHK）今年紅白歌唱大賽的邀請，歌迷能看到他們合體的最後希望隨之破滅。

日媒「日刊體育」今天報導，上月底公布的紅白歌唱大賽表演名單中，SMAP雖未名列其中，但NHK表示仍會繼續邀請，許多歌迷希望他們能在「紅白」再次合體。

報導說，但經紀公司傑尼斯方面已正式回絕「紅白」邀約，澆熄歌迷最後一絲希望。SMAP主持的長壽節目SMAPxSMAP，26日將播出的最後1集，也決定不採取直播方式，之後可能很難再看到SMAP合體。

今日日本（Japan Today）網站報導，本月稍早，不死心的歌迷蒐集日本海內外共37萬3515人連署，希望SMAP成員與傑尼斯事務所重新考慮解散一事。

SMAP解散前推出最後1張精選輯「SMAP 25 YEARS」，收錄歌迷線上票選出的前50名歌曲。SMAP自1991年發行出道專輯以來，已推出超過400首歌曲作品，其中2006年的暢銷歌曲「STAY」占據榜首。

根據勝利娛樂（Victor Entertainment Corp.），這張精選輯首批銷售量將高達80萬張。（譯者：中央社廖禹揚）1051223

(中央社)