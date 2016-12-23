府宣布游錫(方方土)率團 參加川普就職典禮

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總統府今天表示，政府籌組跨黨派代表團出席美國總統當選人川普就職典禮，由行政院前院長游錫(方方土)擔任團長，團員包括朝野立委共11人，預計在1月16日啟程，1月23日返抵國門。

川普（Donald Trump）將在明年1月20日就職，總統府發言人黃重諺表示，有鑑於台美友誼深厚，雙方長久以來互信良好，台美實質關係不斷提升，為了表示重視雙方緊密友好關係，並回應美方在總統蔡英文520就職時派慶賀團慶賀的善意，政府籌組跨黨派代表團出席美國總統就職典禮。

黃重諺說，代表團由游錫(方方土)擔任團長，團員包括游錫(方方土)夫人楊寶玉、台中市長林佳龍、嘉義縣長張花冠、國安會諮詢委員童振源、民主進步黨籍立法委員陳亭妃、中國國民黨籍立委呂玉玲、國民黨立委柯志恩、國民黨立委林為洲、時代力量立委林昶佐、親民黨立委陳怡潔。

黃重諺說，代表團共11位成員，預計在1月16日啟程，除了出席就職大典，也將和美國政要、智庫、僑界會晤，1月23日返抵國門。1051223

(中央社)