仁愛健行44年走過公里數 繞台2千次

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過去的44年，走過公里數可繞行台灣2000次，斗六正心中學今天表示，仁愛健行持續邁開腳步，傳播愛心與關懷。

位在斗六的天主教正心中學，年度盛會的仁愛健行已是學校傳統之一，更是許多校友的懷念，今年邁入第45年，將於明天繼續「大步邁出百萬金」。

正心中學建校56年來首位校友女校長林佳慧說，仁愛健行仿效香港「大步走出百萬金」活動，健行者每走1公里，由贊助者贊助一定金額，積少成多，用來幫助弱勢族群。

林佳慧指出，今年仁愛健行路線將走山明水秀的湖山岩路線，首度嘗試設置5個打卡點，在斗六荷堤餐廳舊址、石榴車站、梅林國小、鎮南國小及古坑東和國小，留下「走過的痕跡」，將愛與關懷傳播出去。

耶誕佳節來臨，但是，問正心中學學生或校友，學校那個慶祝活動印象最深刻？林佳慧說，耶誕節前的仁愛健行，可能得到最多人的答案，用25公里的健行，募集贊助金去幫助需要幫助的人，正是「耶穌愛人」精神的具體實踐。

林佳慧表示，今年仁愛健行的贊助對象是創世社會福利基金會斗六分會，學生們體會到植物人家庭所背負的重擔，與彰化、雲林、南投、嘉義等各地贊助者、高三學生茶葉文創義賣的全數捐獻，共同表達愛與關懷。

希望基金會今年第三年參與，董事長紀政也將於明天和基金會成員參加正心中學仁愛健行，一起踏出愛的步履，喚起更多的社會關懷。1051223

(中央社)